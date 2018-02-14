حلفاء العراق يتعهدون بالمليارات لإعادة الإعمار

الكويت 14 فبراير شباط (رويترز) - أعلن ممثلو تركيا ودول الخليج العربية وأوروبا ودول أخرى عن تقديم خطوط ائتمان وقروض واستثمارات بمليارات الدولارات للعراق وذلك خلال مؤتمر دولي في الكويت اليوم الأربعاء.

وقالت تركيا إنها ستمنح العراق خطوط ائتمان بخمسة مليارات دولار. وقال وزير الخارجية السعودي إن بلاده تقدم قرضا بمليار دولار عبر الصندوق السعودي للتنمية و500 مليون دولار خط ائتمان.

وأعلنت قطر عن قروض واستثمارات بمليار دولار في حين تعهدت الإمارات بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة الإعمار وقالت ألمانيا إنها ستقدم مساعدة قيمتها 350 مليون دولار.

وتعهدت بريطانيا بما يصل إلى مليار دولار سنويا في شكل ائتمان صادرات على مدى عشر سنوات وقالت اليابان إنها ستسهم بمئة مليون دولار هذا العام للعراق عبر وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر في وقت لاحق إن هناك 5.5 مليار دولار أيضا من الإمارات في شكل استثمارات خاصة في العراق ”بالإضافة“ إلى تعهد بلاده لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك إعلانا جديدا.