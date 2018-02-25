بنك أبوظبي الأول يتوقع دخول السوق السعودية في 2018

أبوظبي 25 فبراير شباط (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير اليوم الأحد إن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، يتوقع دخول السوق المصرفية السعودية في 2018.

وقال كريم قروي رئيس الشركات التابعة والاستراتيجية للمجموعة متحدثا للصحفيين إن البنك تقدم بطلب للحصول على رخصة لمزاولة الأنشطة المصرفية التجارية في المملكة.

نشأ بنك الخليج الأول عن اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول العام الماضي وقد حصل في الآونة الأخيرة على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية السعودية لمزاولة أنشطة الترتيب والمشورة في قطاع الأوراق المالية.

تأتي الخطوة مع تعزيز بنوك أخرى من خارج المملكة حضورها في السعودية خلال الأشهر الأخيرة مثل جولدمان ساكس وسيتي جروب.

وقال جيمس بورديت رئيس الشؤون المالية للمجموعة إن خطة البنك لإصدار صكوك ستتوقف على أوضاع السوق.