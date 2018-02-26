مصادر- الشارقة تختار بنوكا لترتيب إصدار لصكوك مقومة بالدولار

دبي 26 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن إمارة الشارقة اختارت بنوكا، من بينها إتش إس بي سي والشارقة الإسلامي، لترتيب إصدار لصكوك مقومة بالدولار الأمريكي.

وأضافت المصادر أن بعض تلك البنوك دولية والباقي بنوك محلية.

وامتنعت حكومة الشارقة وإتش إس بي سي عن التعقيب، بينما لم يرد مصرف الشارقة الإسلامي حتى الآن على طلب للتعقيب.

والشارقة ليست وافدا جديدا على أسواق ديون رأس المال. ففي 2014 أصدرت الإمارة صكوكا مدتها عشر سنوات بقيمة 750 مليون دولار، ثم أصدرت صكوكا لأجل خمس سنوات في يناير كانون الثاني من العام الماضي.

لكنها تتطلع إلى توسيع قنواتها التمويلية لتمويل عجز في ميزانيتها. وفي وقت سابق هذا العام أصبحت الشارقة أول مصدر في الشرق الأوسط يبيع سندات الباندا، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة بين المستثمرين الصينيين.