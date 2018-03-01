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AE Debt News
March 1, 2018 / 6:46 AM / a day ago تم التحديث قبل

جدول-نمو الإقراض المصرفي بالإمارات يتباطأ في يناير

صحفيو رويترز

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    أول مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات من مصرف الإمارات
العربية المتحدة المركزي اليوم الخميس تباطؤ النمو السنوي للإقراض
المصرفي بالبلاد إلى 0.7 بالمئة في يناير كانون الثاني من مستوى
معدل بلغ 1.7 بالمئة في ديسمبر كانون الأول. 
    
المعروض النقدي (%)    نهاية يناير    نهاية ديسمبر    نهاية يناير
            2018        2017        2017
التغير السنوي ن1    3.8        3.9        1.4
التغير السنوي ن2    3.8        4.1        3.0
التغير السنوي ن2-ن1    3.9        4.3        4.1
التغير السنوي ن3    4.6        5.4        4.8
إجمالي القروض
والسلف سنويا    *    0.7        1.7        5.7
    
    ملحوظة: * إجمالي
    جرى تعديل نمو الإقراض المصرفي في ديسمبر كانون الأول 2017
بالرفع من 0.4 بالمئة، وجرى تعديل جميع بيانات الإقراض المصرفي
بأثر رجعي اعتبارا من ديسمبر كانون الأول 2013 لتظهر تأثير تعديلات
محاسبية أجرتها البنوك لتعويض مبلغ إعادة التمويل الحكومي مقابل
قروض رهن الإسكان العقاري ذات الصلة التي جرى شطبها. 
    الودائع المصرفية، التي بلغ حجمها الإجمالي 1.627 تريليون درهم
في ديسمبر كانون الأول، انخفضت 5.8 مليار درهم في يناير كانون
الثاني عن الشهر السابق بسبب تراجع ودائع المقيمين 5.2 مليار درهم
وانخفاض ودائع غير المقيمين 0.6 مليار درهم. وانخفضت الودائع
الحكومية بمقدار 7.2 مليار درهم.
    
    

 (إعداد معتز محمد للنشرة العربية- تحرير أحمد إلهامي)
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