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* السعودية تنشئ إدارات متخصصة للتحقيق والادعاء في قضايا الفساد
* ساسة إسرائيليون: نتنياهو ربما يسعى لإجراء انتخابات للنجاة من تحقيقات الفساد
* مقتل ابنة رجل أعمال تركي بارز وصديقاتها في تحطم طائرة بإيران
* وزير المالية اللبناني يقول إن مجلس الوزراء سيقر الميزانية الاثنين
* إيران تكشف عن سجن بريطاني من أصل إيراني ست سنوات بتهمة التجسس أهم الأنباء العالمية
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* كوبا تجري انتخابات الحزب الواحد مع اقتراب حقبة ما بعد كاسترو
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* زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تقترح تغيير اسم حزبها إلى ”التجمع الوطني“
* مقتل شخصين في سقوط طائرة هليكوبتر بمدينة نيويورك السعودية
* مؤشر البورصة يرتفع 1.77% إلى 7696.07 نقطة في الإغلاق السابق.
* مؤشر البورصة تنزل 0.49% إلى 16391.48 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات
* الإمارات دبي الوطني يعتزم طرح أسهم لزيادة رأس المال قبل استحواذ محتمل
* مؤشر أبوظبي يرتفع 0.14% إلى 4533.5 نقطة في الإغلاق السابق.
* مؤشر دبي يصعد 0.97% إلى 3187.9 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت
* الرئيس التنفيذي: بنك بوبيان الكويتي يعتزم زيادة رأس المال أو إصدار صكوك في
* مؤشر البورصة ينزل 0.23% إلى 6762.87 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابقة) داو جونز +440.53 +1.77% 25335.74 نقطة ستاندرد اند بورز +47.60 +1.74% 2786.57 ناسداك +132.86 +1.79% 7560.81 ستوكس 600 +1.62 +0.34% 378.24 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين)
النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين) برنت +0.1 +0.15% 65.59 دولار/برميل الخام الأمريكي +0.08 +0.13% 62.12
العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين) اليورو 1.2321-1.2325 دولار الدولار/الين 106.61-106.64 ين الاسترليني 1.3858-3862 .1 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1323.06-1323.17 دولار
إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني