وحدة لدبي القابضة تقول ستسدد قيمة سندات في موعدها

دبي 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية اليوم الثلاثاء إنها ستسدد بشكل كامل قيمة سندات بمبلغ 500 مليون دولار عندما يحل أجلها في فبراير شباط القادم.

وقالت الشركة وهي وحدة تابعة للمجموعة التي يملكها حاكم دبي إنها ستمول السداد من تدفقاتها النقدية الداخلية.

وافادت الشركة في رسالة لرويترز عبر البريد الالكتروني إنها لا تعتزم إعادة تمويل ولا إعادة هيكلة ديونها القائمة وستظل ملتزمة بأداء كل التزاماتها المالية في مواعيدها.

وجاء بيان دبي القابضة للعمليات التجارية إثر تكهنات بأن بعض الكيانات شبه الحكومية قد تعيد هيكلة بعض السندات القائمة التي تستحق في 2012.