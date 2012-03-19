اقتصاد-أبوظبي الوطني/سندات (مقدمة) (إعادة مصححة)

مصحح/أبوظبي الوطني يسعى لإصدار سندات دولارية لأجل 5 سنوات

(إعادة لتصحيح الرقم في الفقرة الرابعة إلى 20 مليون دولار وليس مليار دولار)

من راشنا اوبال

دبي 19 مارس اذار (رويترز) - قال مرتبو إصدار إن بنك أبوظبي الوطني اختار بنوكا لترتيب طرح سندات دولارية قياسي جديد لأجل خمسة أعوام وربما يجري تسعيره اليوم الإثنين.

وجاء السعر الاسترشادي الأولي للسندات في نطاق 200 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وضمن برنامج البنك لطرح سندات بقيمة خمسة مليارات دولار.

وتمتلك حكومة أبوظبي حصة 70.5 في المئة في البنك وهو أكبر بنك إماراتي من حيث القيمة السوقية في الإمارات وقد عقد البنك اجتماعات مع مستثمرين في سويسرا والمملكة المتحدة في فبراير شباط.

وطرح البنك سندات بقيمة 20 مليون دولار في طرح خاص في سبتمبر ايلول بفائدة 4.8 في المئة ولكن الرئيس التنفيذي مايكل تومالين قال ان البنك سيعود مرة اخرى لاسواق الدين العالمية اذا اتيحت فرصة.

وفي وقت سابق من العام سعر بنك قطر الوطني طرح لاجل خمسة سنوات بقيمة مليار دولار عند 235 نقطة اساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وهو طرح يحمل تصنيفا مشابها إلى حد كبير لاصدار بنك أبوظبي الوطني.