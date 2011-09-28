البورصة المصرية تتراجع قبل احتجاجات وهبوط مؤشر دبي

من مها الدهان ونادية سليم

القاهرة/دبي 28 سبتمبر أيلول (رويترز) - هبطت البورصة المصرية لأدنى مستوى لها في عامين ونصف اليوم الأربعاء قبل احتجاجات مزمعة في نهاية الأسبوع بينما تراجعت سوق دبي لأدنى مستوى لها في 29 أسبوعا مع إحجام المستثمرين عن المشاركة بفعل مخاوف بشأن أزمة ديون منطقة اليورو.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ‪.EGX30‬ بنسبة 3.6 في المئة تحت ضغط مخاوف من مظاهرات يوم الجمعة ضد قانون الطوارئ. وتم تعليق التداول في البورصة نصف ساعة بعد أن هبط المؤشر الأوسع نطاقا إي.جي.إكس 100 خمسة في المئة.

وقال عمر درويش من التجاري الدولي للسمسرة "إنه رعب حقيقي من الجانب المحلي.

"انخفضت أحجام التداول حقيقة مع عدم وجود مشترين."

وانخفض سهم بالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة تطوير عقاري في مصر مدرجة في البورصة 8.2 في المئة.

وهوى سهم حديد عز 9.9 في المئة بينما تراجع سهم المصرية للاتصالات 3.8 في المئة.

وقال تيمور الدريني مدير مبيعات الأسواق الخارجية لدى نعيم للسمسرة "نشهد انخفاضات جديدة في كثير من الأسهم حيث يطغى الجانب السياسي على الأنباء الإيجابية للشركات."