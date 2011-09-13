حصري-مصادر: صندوق ابوظبي للاستثمار يعزز أنشطته للاستثمار المباشر

من مارتن دو سابينتو وداينش ناير

زوريخ/دبي 13 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن صندوق أبوظبي للاستثمار وهو من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم يعزز أنشطته في مجال الاستثمار المباشر بعد هدوء نسبي خلال العامين الماضيين.

واضافت المصادر أن عدد موظفي إدارة الاستثمار المباشر في الصندوق سيرتفع على الأرجح إلى أكثر من مثليه البالغ حاليا نحو 12 موظفا. غير أنه لم يتم بعد تحديد أي أهداف محددة للمخصصات.

وقال مصدر جرت مفاتحته للعمل "هناك خطط كبيرة لزيادة عدد الموظفين بإدارة الاستثمار المباشر وجرت مفاتحة عدد من المسؤولين التنفيذيين بالقطاع في الشهر الماضي."

وقالت المصادر إن صندوق أبوظبي يتطلع أيضا لتعزيز استثماراته بشدة في البنية التحتية إذ أنه غير راض عن حجم تعرضه حاليا لهذا القطاع.

وتتراوح اصول الصندوق بين سندات في سيتي جروب إلى حصة في مطار جاتويك في لندن. ولا يكشف الصندوق عن صافي أصوله ورفض التعليق بشأن التغييرات. ويقدر معهد صناديق الثروة السيادية قيمة الصندوق الاماراتي عند 627 مليار دولار ويضعه بين أكبر الصناديق السيادية في العالم.

وقالت مصادر مطلعة إن صندوق ابوظبي يتطلع لزيادة مخصصاته لبعض من أكبر شركات الاستثمار المباشر في العالم ورتب اجتماعات مع كثير منها.

ويضيف الصندوق أيضا خبرات أوسع في اسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية واستراليا.