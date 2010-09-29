مصادر: طلبات الاكتتاب في سندات دبي تتجاوز 5.5 مليار دولار

دبي/لندن 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مصدران بالسوق ومدير صندوق اليوم الأربعاء إن طلبات الاكتتاب في إصدار سندات سيادية لدبي على شريحتين تجاوزت 5.5 مليار دولار حتى الساعة 0740 بتوقيت جرينتش.

وقال مصدر بالسوق "ارتفعت الطلبات ببطء أمس لكنها قفزت بدرجة كبيرة قبيل المساء. نسمع أن الشريحة لأجل خمس سنوات ستصل إلى 750 مليون دولار والأخرى لأجل عشر سنوات 500 مليون دولار."

وقال مدير صندوق أيضا إن دبي أصبحت تدرس الآن زيادة قيمة الإصدار إلى 1.25 مليار دولار استنادا إلى طلب يتجاوز ثلاثة مليارات دولار للشريحة العشرية و2.5 مليار دولار للشريحة الخمسية مع سعر استرشادي يبلغ 7.875 في المئة و6.75 في المئة على الترتيب.