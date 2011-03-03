زين الكويتية توصي بتوزيع 200 فلس للسهم ارباحا عن 2010

الكويت 3 مارس ازار (رويترز) قال مصدر مسؤول في مجموعة زين الكويتية إن مجلس إدارة الشركة الذي اجتمع اليوم الخميس أقر ميزانية المجموعة عن السنة المالية 2010 متضمنة أرباحا بلغت 3.650 مليار دولار.

وقال المصدر لرويترز إن أرباح الشركة التشغيلية بلغت 1.022 مليار دولار بينما بلغت الأرباح الناتجة عن بيع أصول زين افريقيا 2.628 مليار دولار.

وأضاف المصدر أن مجلس إدارة المجموعة أوصى بتوزيع أرباح نقدية قدرها 200 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية 2010 مقارنة بمبلغ 170 فلسا للسنة 2009.

وحققت الشركة أرباحا قدرها 40.6 مليون دينار في الربع الرابع من 2010 طبقا لحسابات رويترز.

واعتبر المصدر أن توزيع هذه الارباح في ظل "الأيام العجاف" التي تمر بها الشركات نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية يدل على "متانة وقوة الشركة" مشيرا إلى أن زين لم توزع أرباحا تقل عن 100 فلس خلال السنوات الخمس الأخيرة.