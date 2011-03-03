مصدر: غالبية أعضاء مجلس ادارة زين ينوون بيع زين السعودية

الكويت 3 مارس ازار (رويترز) - قال مصدر مطلع في مجموعة زين الكويتية اليوم الخميس إن غالبية أعضاء مجلس إدارة زين لديهم النية لبيع حصة المجموعة في زين السعودية وذلك رغم أجواء الفشل التي تخيم على صفقة بيع 46 في المئة من أسهم المجموعة لمؤسسة الامارات للاتصالات.

وقال المصدر لرويترز إن اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد اليوم الخميس واستمر خمس ساعات ناقش تصريح الأمير حسام بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة زين السعودية الذي أكد فيه وجود تفاهم أو عرض من مجموعة من المستثمرين السعوديين لشراء حصة زين الكويتية في زين السعودية.

وكان الامير حسام بن سعود رئيس مجلس ادارة شركة زين السعودية قال يوم الثلاثاء الماضي في مقابلة مع رويترز ان لديه "تفاهما" مع مجموعة من المستثمرين السعوديين الجدد الذين يرغبون في شراء حصة مجموعة زين الكويتية في زين السعودية.

وأضاف الامير حسام ان هؤلاء المستثمرين هم من خارج مجلس ادارة زين السعودية رافضا الكشف عن هويتهم أو أي تفاصيل تتعلق بالعرض الجديد الذي سيتم تقديمه.

لكن عضو مجلس ادارة شركة زين الشيخ خليفة علي الخليفة قال لرويترز الثلاثاء الماضي تعقيبا على تصريح الأمير حسام بن عبد العزيز ان بيع حصة الشركة في زين السعودية أمر غير وارد بالمرة الان "ومستحيل."

وقال الشيخ خليفة لرويترز ان بيع زين السعودية غير وارد لانه "ليس في مصلحة زين الكويت أن تبيع حصتها في زين السعودية."

واضاف المصدر لرويتز اليوم الخميس أن مجلس الإدارة لم يتصل بالأمير حسام "لكنهم وعدوا بالاتصال به".

وقال "بيع زين السعودية قائم إذا جاء عرض جدي ومفيد للشركة.. لن نطرح إعلانا للبيع.. لن نضع لوحة ولافتة خارج الشركة مدون عليها شركة للبيع.. لن نسعى لوضع إعلان نقول فيه: يوجد لدينا شركة للبيع اسمها زين السعودية.. لكن لن نغلق الباب أمام من يتقدم بسعر جيد ومقبول لدينا."