أبوظبي تساعد دبي من جديد عبر صفقة شراء لبنك متعسر

(لإضافة تفاصيل أخرى من مؤتمر بالهاتف)

من ديفيد فرينش وميرنا سليمان

دبي 15 فبراير شباط (رويترز) - قال المدير المالي لبنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي اليوم الأربعاء إن إمارة أبوظبي الغنية بالنفط ضخت سيولة في البنك لمساعدته جزئيا على شراء مصرف دبي المتعثر.

وكانت أبوظبي ساعدت دبي قبل أكثر من عامين في تجنب التخلف عن سداد ديون.

وكان حاكم دبي أصدر توجيها في أكتوبر تشرين الأول بأن يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بالاستحواذ على مصرف دبي المتوافقة أنشطته مع أحكام الشريعة الإسلامية بعد تدخل حكومة الإمارة لإنقاذه في وقت سابق من عام

2011.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني الذي تأثرت نتائجه في الربع الأخير من العام الماضي بتعرضه لهيئات متصلة بإمارة دبي أن وزارة المالية الإماراتية منحته قرضا بقيمة 2.8 مليار درهم (762.3 مليون دولار) لأجل ثمانية أعوام بسعر فائدة أقل من السوق لتسهيل صفقة شراء مصرف دبي.

وقال سوريا سوبرامانيان المدير المالي لبنك الإمارات دبي الوطني في مؤتمر بالهاتف بعد إعلان نتائج البنك في الربع الأخير "حصلنا على سيولة من وزارة المالية الإماراتية .. يحظى شراء مصرف دبي بدعم حكومتي دبي وأبوظبي."