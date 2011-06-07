فودافون قطر ترفع مؤشر الدوحة والسعودية تسجل أدنى مستوى في 4 أسابيع

من نادية سليم

دبي 7 يونيو حزيران (رويترز) - ساعدت أسهم فودافون قطر على ارتفاع مؤشر بورصة قطر من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء بينما رفعت البنوك مؤشر أبوظبي‬ إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع مع صعود معظم البورصات الخليجية.

وقفز سهم فودافون قطر بنسبة 4.1 بالمئة بعدما أمر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر شركة اتصالات قطر (كيوتل) المنافسة بوقف خدماتها المقدمة تحت علامة فيرجن موبايل.

وصعد سهم كيوتل 1.4 في المئة.

وقال مارتن مابوت محلل الاتصالات لدى نومورا في لندن "إنه نصر هامشي لفودافون قطر وخسارة هامشية لكيوتل. إنها سوق صغيرة ولا تزال كيوتل تحقق عائدات جيدة في تلك السوق."

وتجادل فودافون قطر منذ فترة طويلة بأن اطلاق كيوتل لخدمات مسبقة الدفع تحت علامة فيرجن هو بمثابة دخول مزود اتصالات ثالث للسوق القطرية ولذا فهو انتهاك لشروط رخصة فودافون.

وأغلق مؤشر بورصة قطر ‪.QSI‬ مرتفعا 0.8 في المئة.

ويقول متعاملون إن الأسعار المغرية تجتذب المستثمرين الأجانب مجددا بعد انخفاضات في الآونة الأخيرة.