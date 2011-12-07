الامارات: روسيا تلغي الضرائب على استثمارات الحكومة الاماراتية

دبي 7 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت وزارة المالية الاماراتية ان مؤسسات استثمارية وصناديق ثروة سيادية من الامارات العربية المتحدة ستعفى من الضرائب في روسيا بموجب اتفاق جرى توقيعه اليوم الاربعاء.

وقال الوزارة ان الاتفاق سيدعم ايضا الروابط التجارية والاقتصادية بمعالجة المنازعات الاستثمارية العالقة وتوفير النقل السري للبيانات.

واضافت ان المستثمرين الرسميين من الامارات كان يتعين عليهم قبل ذلك دفع ضريبة قدرها 20 في المئة على ارباح الاسهم و15 في المئة على الارباح من الفوائد و20 في المئة على الارباح الرأسمالية.

والامارات خامس اكبر مصدر للنفط في العالم ويوجد بها جهاز ابوظبي للاستثمار الذي يقدر محللون اصوله بما بين 400 مليار دولار و 600 مليار دولار وهو ما يضعه بين اكبر صنايق الثروة السيادية في العالم.

وابلغت مصادر قريبة من جهاز ابوظبي للاستثمار رويترز في سبتمبر ايلول ان الصندوق يكثف انشطته في مجال الاستثمار المباشر بعد تراجعه نسبيا في العامين الماضيين.

وتريد روسيا جذب المستثمرين لاسباب من بينها التدفقات الرأسمالية الخارجة الكبيرة التي يغذيها عدم استقرار الاقتصاد العالمي والتقلبات السياسية المحلية. وقالت وزارة المالية الروسية هذا الاسبوع ان هجرة رؤوس الاموال قد تتجاوز 80 مليار دولار هذا العام بل قد تبلغ 85 مليار دولار ارتفاعا من 38.3 مليار في عام 2010.