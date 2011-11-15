سهم طاقة أبوظبي يرتفع بعد نتائج الربع الثالث

0745 جمت - ارتفع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 0.9 بالمئة بعد أن قالت الشركة إن صافي ربح الربع الثالث من العام ارتفع لأكثر من مثليه بفضل صعود أسعار النفط الخام ونمو الإنتاج.

وتراجع مؤشر أبوظبي ‪.ADI‬ بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2481 نقطة وسط تراجع عام في البورصات الإقليمية إثر أداء ضعيف للأسهم الآسيوية.

في المقابل ارتفع المؤشر العام لبورصة دبي ‪‬ بنسبة 0.1 بالمئة مسجلا 1388 نقطة.

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0640 جمت - تراجع سهم الاتحاد العقارية المدرج في دبي واحدا بالمئة بعد أن ارتفع صافي خسائر الشركة المتعثرة لأكثر من مثليه في الربع الثالث من العام.

وجنبت الشركة مخصصات إضافية في خضم تراجع حاد في تقييم أصولها العقارية.

وتراجع مؤشر دبي ‪‬ بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1382 نقطة متأثرا بخسائر أسواق الأسهم في آسيا.