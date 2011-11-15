الأسهم المصرية ترتفع صباحا بعد أربع جلسات من الهبوط

0903 جمت - ارتفعت الاسهم المصرية في بداية معاملات اليوم الثلاثاء بعد هبوط دام لأربع جلسات متتالية مع استمرار قلق المتعاملين بشأن الأوضاع السياسية والأمنية بأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وارتفع المؤشر الرئيسي 1.02 بالمئة إلى 4223.6 نقطة وتقدم المؤشر الثانوي ‭ .EGX70‬بنسبة 0.75 بالمئة مسجلا 458.9 نقطة.

وبلغت قيم التداولات نحو 32.5 مليون جنيه.

وقال عبد الرحمن لبيب مدير إدارة التحليل الفني بشركة الاهرام لتداول الاوراق المالية "ما يحدث اليوم رد فعل طبيعي بعد أربع جلسات من الهبوط. ارتدادة تصحيحية فقط. أتوقع الوصول إلى مستوى 4270-4300 نقطة قبل معاودة الهبوط من جديد."

وارتفعت أسهم أوراسكوم للانشاء 4.2 بالمئة وبالم هيلز 3.3 بالمئة والقلعة 2.3 بالمئة وعامر جروب 1.45 بالمئة واوراسكوم تليكوم 1.3 بالمئة والمصرية للمنتجعات وموبينيل 1.1 بالمئة.

وتوقع لبيب "استمرار ارتفاع الجلسة حتى نهاية التداولات."

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0745 جمت - ارتفع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 0.9 بالمئة بعد أن قالت الشركة إن صافي ربح الربع الثالث من العام ارتفع لأكثر من مثليه بفضل صعود أسعار النفط الخام ونمو الإنتاج.