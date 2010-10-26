سهم أرامكس يتراجع لأدنى مستوى في 4 أسابيع وهبوط مؤشري الامارات

1021 جمت - تراجع سهم أرامكس للخدمات اللوجستية لأدنى مستوى في أربعة أسابيع بعد جاءت نتائج الشركة للربع الثالث من العام دون التوقعات مما شكل ضغطا على مؤشر سوق دبي ‭‬‏.

وهبط سهم أرامكس 2.3 في المئة. وارتفعت أرباح الشركة الفصلية 12 في المئة إلى 46.7 مليون درهم (148.4 مليون دولار) لكنها جاءت دون متوسط توقعات عند 48 مليون درهم.

وانخفض سهما أرابتك القابضة للبناء وإعمار العقارية 1.3 في المئة وواحدا في المئة على الترتيب.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.5 في المئة إلى 1745 نقطة مسجلا أول انخفاض في ثلاث جلسات مع هبوط حجم التداول 20 في المئة عن أمس الإثنين.

وقال ماثيو ويكمان من المجموعة المالية-هيرميس "تراجعت السوق قبل أنباء نتائج رئيسية. إعمار عامل أساسي لأنها القائد لكل من السوق والقطاع العقاري."

وأضاف أن نتائج الربع الثالث ستحدد ما إذا كانت سوقا الامارات تستطيعان التمسك بالمكاسب التي تحققت في الفترة الأخيرة.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي ‭.ADI‬‏ لأعلى مستوى في ستة أشهر يوم الاثنين في حين صعد مؤشر سوق دبي 17.6 في المئة منذ 31 أغسطس آب.

وقال ويكمان "لم تشهد السوق في الشهرين الأخيرين مزيدا من جني الأرباح المكثف وهذا ما يدهشني لكن هناك تفاؤلا متناميا وستبرر النتائج ذلك."