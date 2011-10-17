ملخص-مذكرة بحثية-جولدمان يخفض توصيته لسهمي بيتك وقطر الإسلامي إلى بيع
17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - جولدمان ساكس:
- يخفض توصيته لسهم بيت التمويل الكويتي إلى بيع من محايد.
- يخفض توصيته لسهم مصرف قطر الإسلامي إلى بيع من محايد.
- يضيف سهم بيت التمويل الكويتي إلى قائمة لأسهم يوصي ببيعها.
- يضيف سهم مصرف قطر الإسلامي إلى قائمة لأسهم يوصي ببيعها.
- يخفض السعر المستهدف لسهم بنك أبوظبي التجاري إلى 2.82 درهم من 3.11 درهم.
- يخفض السعر المستهدف لسهم مصرف الراجحي السعودي إلى 91.86 ريال من 99 ريالا.
- يرفع السعر المستهدف لسهم البنك العربي الوطني السعودي إلى 40.66 ريال من 39.70 ريال.
- يرفع السعر المستهدف لسهم البنك السعودي الفرنسي إلى 63 ريالا من 59 ريالا. يتبع