طيران الامارات تستطلع التمويل الاسلامي مع إحجام بنوك أوروبا

من برافين مينون وديفيد فرنش

دبي 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تتطلع طيران الامارات لسوق التمويل الاسلامي الأكثر مرونة من أجل تمويل مشترياتها من الطائرات مع ابتعاد البنوك الدولية عن صفقات الطائرات بسبب أزمة ديون منطقة اليورو.

وقال رئيس طيران الامارات تيم كلارك لرويترز إن البنوك الأوروبية وخاصة الفرنسية التي كانت من كبار ممولي صفقات طيران الامارات مع ايرباص وبوينج تميل الآن للعزوف عن المجازفة بسبب الأزمة.

واضاف كلارك "نخطط بشكل ما للحصول على تمويل من بنوك أوروبية... ولكن الأمر أصعب بعض الشيء الآن.

"لا يزال بامكاننا اللجوء لسوق التمويل الإسلامي كما أن خيارات التمويل الأخرى مفتوحة أمامنا دائما."

واضاف ان إصدار صكوك "ليس أمرا مستبعدا."