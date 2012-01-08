سهم سوق دبي المالي يضغط على مؤشر الإمارة وهبوط بورصة قطر

1109 جمت - أغلقت سوقا الامارات على انخفاض مع تراجع مؤشر سوق دبي ‪ ‬ واحدا في المئة إلى 1335 نقطة وهبوط المؤشر العام لسوق أبوظبي ‪<. ADI>‬ بنسبة 0.5 في المئة إلى 2386 نقطة.

وهبط سهم سوق دبي المالي 2.9 في المئة ليضغط على مؤشر دبي بينما تراجع سهم بنك الامارات دبي الوطني أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية 2.1 في المئة.

وفي أنحاء أخرى انخفض مؤشر بورصة قطر ‪.QSI‬ بنسبة 0.6 في المئة ليغلق عند 8829 نقطة.

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0948 جمت - ارتفع مؤشر قطاع البنوك في سوق مسقط للأوراق المالية لأعلى مستوى في ستة أشهر مع إعلان بنك صحار وهو من البنوك المتوسطة قفزة بنسبة 42 في المئة في صافي أرباحه السنوية مما دعم الثقة في القطاع.

وقال بنك صحار في بيان إلى البورصة إنه حقق صافي أرباح بلغ 14.5 مليون ريال (37.7 مليون دولار) في 2011 مرتفعا نحو 42 في المئة عن العام الذي سبقه.

وأغلق سهم البنك مستقرا بينما ارتفع سهم البنك الوطني العماني 0.3 في المئة مما ساعد مؤشر قطاع البنوك على الصعود 0.6 في المئة مسجلا أعلى إغلاق منذ 13 يوليو تموز.

وأغلق مؤشر سوق مسقط ‪.MSI‬ مرتفعا 0.1 في المئة عند 5740 نقطة.