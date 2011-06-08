توقعات بصدور هيكل موحد للصكوك في 2011

دبي 8 يونيو حزيران (رويترز) - من المنتظر نشر هيكل موحد للسندات الإسلامية (الصكوك) خلال العام الجاري في الوقت الذي يسعى فيه قطاع التمويل الإسلامي لتوحيد المعايير.

وقال ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي والمدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات (حوكمة) "تحتاج السوق لأدوات موحدة."

وكان السعيدي يتحدث على هامش اعلان تقرير المعهد عن سياسة حوكمة الشركات للتمويل الاسلامي.

وقال السعيدي إنه تم وضع اللمسات النهائية على قالب لصكوك الاجارة وإن لجنة تضم معهد حوكمة والسوق المالية الاسلامية الدولية تعكف على وضع هياكل موحدة لأدوات اسلامية أخرى.

كانت السوق المالية الإسلامية الدولية قد وضعت في وقت سابق وثيقة موحدة للمساعدة في هيكلة المشتقات الاسلامية لكن استخدامها ظل ضعيفا بسبب تعقيد المنتج.

وتعرضت هياكل الصكوك لانتقادات في 2009 بعدما قال عالم إسلامي إن 80 بالمئة من الصكوك لا تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية.

وأدى الجدال لاهتزاز الثقة في القطاع واثار دعوات لرفع درجة توحيد المعايير بين المنتجات المالية الاسلامية.