سهم النهضة يتراجع بفعل مخاوف من طرح للأسهم وهبوط المؤشر العماني

1142 جمت - تراجع سهم النهضة للخدمات العمانية بفعل مخاوف من تأخر طرح أسهم شركة تابعة في بورصة لندن بقيمة 500 مليون دولار مما شكل ضغطا على مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ‭.MSI‬‏ الذي انخفض 0.5 في المئة إلى 6339 نقطة مسجلا أدنى مستوى في 12 يوما.

وهبط سهم النهضة للخدمات 6.6 في المئة مع التقاء الشركة بالمحللين بعد الاجتماع السنوي أمس الإثنين.

ومن المتوقع أن يمنح طرح أسهم الوحدة التابعة توباز ومقرها دبي قيمة سوقية لتوباز تقدر بنحو 1.7 مليار دولار.

وقالت المجموعة المالية-هيرميس في مذكرة بحثية "أشارت الإدارة خلال الاجتماع إلى أنها سترجئ الطرح العام الأولي للأسهم حتى تتلقى تقييما ضمنيا لتوباز بقيمة 1.5 مليار دولار."

وأضافت "كان هناك بيان من الرئيس التنفيذي بأن الطرح يمكن تأجيله حتى بداية العام القادم إذا أثرت الأحداث في الشرق الأوسط مؤخرا على تقييم توباز."

وارتفع سهم النهضة نحو 5.2 في المئة بعد الإعلان عن الطرح في وقت سابق هذا الشهر لكنه بدد الآن هذه المكاسب.

وقال عادل نصر مدير الوساطة بالمتحدة للأوراق المالية "إذا مضى طرح أسهم توباز قدما سنرى تعافيا قويا في السوق العمانية."