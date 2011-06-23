Wed 9 Aug 2017 | 14:25 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مصدر: سي.آي.إم.بي يترجع عن خطط الاندماج مع آر.اتش.بي كابيتال

Thu Jun 23, 2011 7:45am GMT
 
[-] نص [+]

كوالالمبور 23 يونيو حزيران (رويترز) - أبلغ مصدر مطلع رويترز اليوم الخميس أن بنك سي.آي.إم.بي الماليزي ألغى خطته للاستحواذ على منافسه آر.اتش.بي كابيتال بعدما اشترت آبار للاستثمار الاماراتية حصة في البنك بسعر مرتفع نسبيا.

وقال المصدر إن سي.آي.إم.بي لم يعد يرى أن الصفقة تحمل مزايا توفيرية إذ أن سعر 10.80 رنجيت (3.56 دولار) للسهم الذي اشترت به آبار للاستثمار حصة 25 بالمئة في آر.اتش.بي من بنك أبوظبي التجاري "جعل الصورة مختلفة تماما".

(الدولار = 3.025 رنجيت ماليزي)

م ح - أ ح
 