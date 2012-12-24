مصرف أبوظبي الاسلامي يفتتح فرعا في السودان

دبي 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - افتتح مصرف أبوظبي الإسلامي ‭‭ ‬‬ الذي جمع مليار دولار من بيع صكوك الشهر الماضي فرعا له في العاصمة السودانية الخرطوم في إطار خطته للتوسع إقليميا.

وأبوظبي الإسلامي أكبر بنك متوافق مع الشريعة في أبوظبي من حيث القيمة السوقية وهو بحسب بيان له اليوم الاثنين أول بنك إماراتي يحصل على رخصة مصرفية في السودان.

وسيقدم البنك خدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات في السودان ويأمل أن يستفيد من تنامي العلاقات التجارية بين الشرق الأوسط وافريقيا.

وأبوظبي الإسلامي مساهم في بنك الخرطوم أقدم البنوك السودانية وذلك مع بنوك خليجية أخرى مثل بنك دبي الإسلامي ‭‭ ‬‬ ومصرف الشارقة الإسلامي ‭‭ ‬‬.