نخيل تصدر صكوكا بقيمة 33 مليون دولار في اطار إعادة هيكلة ديون

دبي 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - طرحت شركة نخيل ومقرها دبي صكوكا بقيمة 121 مليون درهم (32.94 مليون دولار) اليوم الإثنين وهي الشريحة الثالثة في اطار خطة إعادة هيكلة بمليارات دولارات.

وقالت نخيل في بيان بالبريد الالكتروني إن السندات ستوجه جزئيا لتسوية مطالبات دائنين تجاريين بحق الشركة بقيمة 5.3 مليار درهم. وبهذا ترتفع قيمة الصكوك التي طرحتها الشركة إلى 4.15 مليار درهم.

وصدرت الشريحة الأولى في أغسطس آب 2011 في إطار خطة إعادة هيكلة للشركة بقيمة 16 مليار دولار.

وأضيرت نخيل جراء تدهور السوق العقارية في الخليج بعد أن تحملت أعباء تفوق طاقتها لبناء جزر صناعية على شكل النخيل ومشروعات طموح أخرى.

وقالت الشركة المملوكة لحكومة دبي إنها سددت فضلا عن الصكوك ومدفوعات الأرباح ذات الصلة نحو عشرة مليارات درهم لدائنين تجاريين ومقاولين وذلك منذ نوفمبر تشرين الثاني 2009.