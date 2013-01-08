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رئيس الهيئة: ديوا دبي تخطط لإصدار صكوك بنحو مليار دولار في الربع/1

Tue Jan 8, 2013 8:29am GMT
 
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دبي 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) اليوم الثلاثاء إن الهيئة تخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) بنحو مليار دولار في الربع الأول من 2013 .

وأبلغ سعيد محمد الطاير الرئيس التنفيذي للهيئة الصحفيين على هامش مؤتمر بالعاصمة القطرية الدوحة بأن حصيلة الصكوك ستستخدم لإعادة تمويل ديون قائمة وللاستثمار في مشروعات الهيئة. (إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 