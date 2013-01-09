دبي تعلن خطة لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي

دبي 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال حاكم دبي اليوم الأربعاء إن الإمارة تسعى لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي لجذب استثمارات جديدة من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بيان إن الحكومة ستعزز قطاع المصارف الإسلامية وشركات التأمين التكافلي والمنتجات المالية الإسلامية وغيرها من القطاعات مثل التحكيم في العقود الإسلامية ومعايير الجودة للأغذية الحلال.

ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل لكن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) قالت إن الشيخ محمد كلف ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالإشراف على المشروع.

وأشارت الوكالة إلى تشكيل لجنة ستتولى العمل على ست مبادرات رئيسية تحت مظلة المشروع وقالت إن من المتوقع الانتهاء من تلك المبادرات خلال ستة أشهر.

وحقق التمويل الإسلامي نموا سريعا على مستوى العالم في السنوات الأخيرة لكن حجمه لا يزال أصغر بكثير من التمويل التقليدي.

ووفقا لتقديرات شركة ارنست اند يونج تستحوذ المصارف الإسلامية على ربع السوق المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وتود دبي - التي عانت من أزمة ديون الشركات في عامي 2009 و2010 - تحسين معدل النمو اعتمادا على التجارة والاستثمار من أنحاء المنطقة.

وتمتلك دبي تاريخا ناجحا في تأسيس الصناعات الخدمية. وأصبح مركز دبي المالي العالمي - الذي فتح أبوابه قبل نحو عشر سنوات - أكبر مركز للخدمات البنكية في الخليج.