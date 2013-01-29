شركة التمويل الإسلامي دار الاستثمار تغلق أنشطتها

لندن 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر لرويترز إن دار الاستثمار إحدى أبرز الشركات الاستشارية في مجال التمويل الإسلامي والتي قدمت المشورة لجولدمان ساكس في برنامج صكوك مثير للجدل بقيمة ملياري دولار أغلقت أنشطتها وانتقل معظم موظفيها إلى شركة أخرى.

وأنشئت دار الاستثمار التي كانت لها مكاتب في لندن ودبي عام 2004 كمشروع مشترك بين دويتشه بنك - الذي انسحب في وقت لاحق - وراسل وود وأوكسفورد للتمويل الإسلامي.

وقالت المصادر المطلعة إن الشركة أغلقت بعد انتقال معظم موظفيها إلى الخليج الإسلامية وهي شركة أخرى للاستثمار والاستشارات لها مكاتب في لندن ودبي.

ورفض مسؤولون في الشركات المعنية التحدث علانية ولم يتضح لماذا أغلقت دار الاستثمار.

وأصبح خيرت بوسويت الرئيس التنفيذي السابق لدار الاستثمار - والذي كان يعمل في دويتشه بنك - رئيسا تنفيذيا لشركة الخليج الإسلامية كما انتقل عاصم خان العضو المنتدب السابق لدار الاستثمار إلى الشركة نفسها حسبما أظهره موقعها على الإنترنت.

ولم تصدر دار الاستثمار إعلانا بشأن إغلاق الشركة لكن موقعها الإلكتروني لم يعد في الخدمة. ويفيد الموقع الالكتروني لمركز دبي المالي العالمي بأن دار الاستثمار غير عاملة وأن رخصتها من سلطة دبي للخدمات المالية ألغيت.