إجراء أول معاملة على منصة إسلامية لتداول السلع في دبي
دبي 25 مارس آذار (رويترز) - أبلغ مسؤولون في مركز دبي للسلع المتعددة رويترز اليوم الإثنين أن المركز استضاف أول معاملة على منصته الجديدة لتداول السلع المتوافقة مع الشريعة بين بنكين محليين.
وسيتم تسعير المعاملة التي تبلغ قيمتها 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار) والتي وقعها بنك نور الإسلامي وبنك دبي التجاري غدا الثلاثاء.
وتهدف منصة "تريد فلو" التي أطلقها مركز دبي للسلع المتعددة التابع للحكومة هذا الشهر إلى إتاحة الفرصة للبنوك الإسلامية لإدارة احتياجاتها من السيولة. وتسمح المنصة بمتابعة انتقال ملكية السلع بما يطمئن بوجود عمليات بيع حقيقية وهو أمر مهم في التمويل الإسلامي.
(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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