إجراء أول معاملة على منصة إسلامية لتداول السلع في دبي

دبي 25 مارس آذار (رويترز) - أبلغ مسؤولون في مركز دبي للسلع المتعددة رويترز اليوم الإثنين أن المركز استضاف أول معاملة على منصته الجديدة لتداول السلع المتوافقة مع الشريعة بين بنكين محليين.