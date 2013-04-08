مصرف الشارقة الإسلامي يحدد السعر الاسترشادي المبدئي لصكوك خمسية
الكويت 8 أبريل نيسان (رويترز) - افادت وثيقة اصدرها مرتبو اصدار مصرف الشارقة الإسلامي أن المصرف الذي تمتلك إمارة الشارقة حصة فيه سيسعر طرحا قياسيا لأجل خمسة أعوام غدا الثلاثاء.
وتابعت الوثيقة أن السعر الاسترشادي المبدئي للاصدار المقوم بالدولار تحدد في نطاق ثلاثة بالمئة.
وتحول مصرف الشارقة الإسلامي إلى المعاملات الإسلامية في 2002 وكلف مصرف الهلال ومقره أبوظبي وبنك اتش.سي.بي.سي هولدنجز وشركة بيت إدارة السيولة للاستثمارات الكويتي وستاندرد تشارترد بترتيب اجتماعات مع المستثمرين قبل الطرح المحتمل.
وتختتم الجولات التسويقية صباح غد الثلاثاء. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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