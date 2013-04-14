مقدمة 1-صافي ربح دبي الإسلام يقفز 17% في الربع/1

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دبي 14 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك دبي الإسلامي أكبر بنك إسلامي في الإمارة اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأول من العام ارتفع بنسبة 17 بالمئة بعد أن حقق البنك نموا قويا للأصول منذ ديسمبر كانون الأول.

وقال البنك في بيان إنه حقق 301.7 مليون درهم (82.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 258.5 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتوقعت المجموعة المالية-هيرميس أن يحقق البنك ربحا قدره 261 مليون درهم في الربع الأول.

وقفزت الأصول الإجمالية 22 بالمئة في الربع الأول مقارنة مع نهاية 2012 لتصل إلى 120.6 مليار درهم في نهاية مارس وذلك بالتزامن مع زيادة 32 بالمئة في ودائع العملاء على مدى الفترة ذاتها. وأحجم متحدث باسم البنك عن توضيح سبب الزيادة الكبيرة في الأصول والودائع عندما اتصلت به رويترز.

ويباشر بنك دبي الإسلامي عملية للاستحواذ الكامل على شركة تمويل للرهن العقاري الإسلامي عن طريق مبادلة أسهم وسيلغى إدراج الشركة في يونيو حزيران.

كانت تمويل التي يملك البنك فيها 58.2 بالمئة بالفعل قد أعلنت في العاشر من ابريل نيسان عن زيادة 13.3 بالمئة في صافي ربح الربع الأول بفضل انخفاض المخصصات.

وأصبح دبي الإسلامي ثاني بنك خليجي يصدر صكوكا من النوع الهجين عندما سعر في مارس إصدارا بمليار دولار لتعزيز نسبة رأس المال الأساسي. وارتفعت نسبة رأس المال الأساسي للبنك إلى 17.7 بالمئة في نهاية مارس مقارنة مع 13.9 بالمئة في 31 ديسمبر 2012 حسبما ذكر البيان.

وقال محمد الشيباني رئيس مجلس إدارة البنك إن دبي الإسلامي يتجه نحو تحقيق نمو مستدام بعد أن دبر حاجاته التمويلية للمدى الطويل.

وفي وقت سابق هذا الشهر سدد البنك 3.8 مليار درهم من رأس المال الذي قدمته له حكومة الإمارات العربية المتحدة في ذروة الأزمة المالية العالمية ليصبح أحدث بنك محلي يقدم على هذه الخطوة مع تضاؤل قيمة سندات تعزيز رأس المال.