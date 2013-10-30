الإمارات تخطط لإنشاء سلطة للتمويل الإسلامي مدعومة بقانون

لندن 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء إن دولة الإمارات العربية المتحدة تخطط لإنشاء سلطة مستقلة للإشراف على صناعة التمويل الإسلامي في البلاد مدعومة بقانون محدد.

ويتم تبني إتجاه مركزي بشكل متزايد في الإشراف على التمويل الإسلامي في أنحاء العالم مع سعي الجهات التنظيمية المختصة لوضع معايير للممارسات في تلك الصناعة وتحسين المفاهيم لدى المستهلكين.

وقال السويدي لرويترز على هامش المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في لندن "سيكون لدينا هيئة شرعية أو مجلس شرعي سيكون خارج المصرف المركزي."

وسيعزز القانون الذي تقوم بإعداده حكومة الإمارات من قدرة تلك السلطة على التأثير في الممارسات المتعلقة بالتمويل الإسلامي.