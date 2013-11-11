Wed 9 Aug 2017 | 14:18 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مصرف عجمان يعيد محمد أميري إلى منصب الرئيس التنفيذي

Mon Nov 11, 2013 10:31am GMT
 
[-] نص [+]

أبوظبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصرف عجمان اليوم الإثنين إنه عين محمد أميري رئيسا تنفيذيا بعد سبعة أشهر من استقالته من موقع القائم بأعمال الرئيس التنفيذي.

وقال المصرف - وهو بنك إسلامي مقره في الإمارات العربية المتحدة - في بيان إن مجلس الإدارة اتخذ قراره بالإجماع بتعيين أميري الذي وصفه بالقائد المناسب لتعزيز نقاط قوة البنك.

ويحل أميري محل محمد زقوت الذي كان قد تسلم منصب الرئيس التنفيذي في ابريل نيسان الماضي لكن البنك أعلن إقالته الشهر الماضي بدون إبداء أسباب.

كان زقوت تولى المنصب بعد استقالة أميري من دوره كقائم بأعمال الرئيس التنفيذي.

ومصرف عجمان مدرج في سوق دبي المالي منذ عام 2008 ومملوك بنسبة 25 بالمئة لحكومة إمارة عجمان. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 