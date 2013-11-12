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مؤسسة جيمس التعليمية في دبي تعلن السعر الاسترشادي لصكوكها الأولى

Tue Nov 12, 2013 8:22am GMT
 
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دبي 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - وضعت مؤسسة جيمس التعليمية التي تدير مجموعة مدارس في دبي السعر الاسترشادي المبدئي لصكوكها الهجين الأولى بين 11.75 و12 في المئة طبقا لوثيقة من البنوك المرتبة للإصدار.

وعينت الشركة - التي يعمل بها 11 ألف موظف وتدير نحو مئة مدرسة خاصة في منطقة الخليج - بنك مورجان ستانلي وكريدي سويس ومصرف أبوظبي الإسلامي لترتيب الصفقة.

وستصدر الصكوك بصيغة المضاربة المتوافقة مع الشريعة ويمكن استردادها بعد خمس سنوات من الإصدار حسب الوثيقة التي لم تذكر أي تفاصيل عن حجم الإصدار. (إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
 