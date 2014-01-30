مقدمة 1-بنك دبي الإسلامي قد يلجأ لعمليات استحواذ للتوسع

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من ديفيد فرنش

دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي اليوم الخميس إن البنك يتطلع إلى التوسع في الشرق الأقصى وشرق افريقيا ومنطقة الخليج وهو ما قد يكون من خلال عمليات استحواذ.

وواجه أكبر بنك إسلامي في الامارة صعوبات عقب أزمة دبي المالية في أواخر العقد الماضي بعدما تراجعت ارباحه واضطر لتجنيب مخصصات بمليارات الدراهم لتغطية قروض متعثرة بسبب تعرضه الكبير للسوق العقارية المحلية التي كانت متهاوية والكيانات شبه الحكومية المثقلة بالديون.

لكن بعد فترة ركز فيها البنك على تعزيز ميزانيته العمومية وخفض التكاليف وتحسين قيمة الأصول سجل نموا قويا في الأرباح في عام 2013 بدعم من تعافي الاقتصاد المحلي وقال شلوان إن البنك مستعد الآن للشروع في المرحلة الثانية من النمو.

وقال شلوان في مؤتمر عبر الانترنت لمناقشة نتائج أعمال البنك للعام كله "التوسع الدولي على جدول اعمالنا بوضوح."

وأضاف "نتطلع إلى الشرق الأقصى وشرق افريقيا ونتطلع إلى مجلس التعاون الخليجي. حددنا دولا على الخارطة ولدينا استراتيجية لدخول كل تلك الدول."

ولم يحدد شلوان الذي رقي إلى منصب الرئيس التنفيذي للبنك في يوليو تموز الدول التي يستهدفها البنك لكنه قال إن التوسع قد يكون من خلال تأسيس عمليات على الأرض أو إجراء مشاركات أو عمليات استحواذ.