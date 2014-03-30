قائمة بأحداث التمويل الإسلامي المتوقعة حتى 19 مايو 2014

فاس (المغرب) - ندوة المصارف الإسلامية بين تحديات الواقع ورهانات المستقبل بتنظيم من الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل ومختبر البحث في الأصول الشرعية للكونيات والمعاملات.