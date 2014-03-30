قائمة بأحداث التمويل الإسلامي المتوقعة حتى 19 مايو 2014
الكويت 30 مارس آذار (رويترز) - فيما يلي قائمة بأحداث التمويل الإسلامي المتوقعة حتى 19 مايو ايار 2014:
الأربعاء والخميس 2 و 3 ابريل نيسان:
عمان (الأردن) - مؤتمر البيئة التشريعية لنمو المصارف الإسلامية وآلية حل النزاعات المرتبطة بها.
الجمعة والسبت 11 و12 ابريل نيسان:
فاس (المغرب) - ندوة المصارف الإسلامية بين تحديات الواقع ورهانات المستقبل بتنظيم من الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل ومختبر البحث في الأصول الشرعية للكونيات والمعاملات.
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