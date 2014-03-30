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قائمة بأحداث التمويل الإسلامي المتوقعة حتى 19 مايو 2014

Sun Mar 30, 2014 6:38am GMT
 
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الكويت 30 مارس آذار (رويترز) - فيما يلي قائمة بأحداث التمويل الإسلامي المتوقعة حتى 19 مايو ايار 2014:

الأربعاء والخميس 2 و 3 ابريل نيسان:

عمان (الأردن) - مؤتمر البيئة التشريعية لنمو المصارف الإسلامية وآلية حل النزاعات المرتبطة بها.

الجمعة والسبت 11 و12 ابريل نيسان:

فاس (المغرب) - ندوة المصارف الإسلامية بين تحديات الواقع ورهانات المستقبل بتنظيم من الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل ومختبر البحث في الأصول الشرعية للكونيات والمعاملات.

التفاصيل: ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ here ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬\

  يتبع
 