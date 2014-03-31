الرئيس التنفيذي: مصرف الهلال الإماراتي يدرس زيادة رأس المال

من ستانلي كارفالو وميرنا سليمان

أبوظبي 31 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال اليوم الاثنين إن البنك المملوك لحكومة أبوظبي يدرس زيادة رأس المال هذا العام لدعم نمو عملياته.

ويعتزم البنك الإسلامي المملوك لمجلس أبوظبي للاستثمار التوسع في أنشطته الموجهة للأفراد والشركات في السوق المحلية وفي الخارج على مدى الخمس سنوات المقبلة.

وقال محمد جميل برو في مقابلة "قد تدعو الحاجة إلى زيادة رأس المال هذا العام. لدينا دعم مساهم قوي وهناك أيضا سوق لزيادة رأس المال."

وأحجم عن ذكر التفاصيل. وقال ردا على سؤال عن إمكانية طرح أسهم للاكتتاب العام من أجل زيادة رأس المال إن القرار بيد المساهمين.

ويبلغ رأس المال المدفوع لمصرف الهلال غير المدرج في البورصة أربعة مليارات درهم (1.08 مليار دولار) منها 3.09 مليار دولار تم سحبها. وتبلغ نسبة كفاية رأس المال حوالي 13 بالمئة بينما يبلغ متوسط البنوك في الإمارات العربية المتحدة حوالي 20 بالمئة. ويشترط مصرف الإمارات المركزي ألا تقل النسبة عن 12 بالمئة.

وحقق الهلال ربحا صافيا بلغ 441.4 مليون درهم العام الماضي بزيادة 42 بالمئة بفضل نمو قوي للأصول. وقال برو إن النمو قد يتباطأ إلى مستويات أكثر استدامة هذا العام.

وقال "لا نستطيع أن نحافظ على 40 أو 42 بالمئة - سنحافظ على مستوى جيد في حدود متوسط السوق عند أقل بقليل من 20 بالمئة."