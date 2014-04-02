داماك الإماراتية تطلق صكوكا عند الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي

دبي 2 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك إن داماك العقارية الإماراتية أطلقت اليوم الأربعاء صكوكا لأجل خمس سنوات قيمتها 650 مليون دولار عند 310 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وهو الحد الأدنى لنطاق استرشادي معدل أعلنته في وقت سابق اليوم.

وزاد حجم الصكوك إلى 650 مليون دولار من 500 مليون. وتجاوز حجم الاكتتاب 2.8 مليار دولار قبل فترة وجيزة من إغلاقه.

كانت داماك حددت السعر الاسترشادي الأولي أمس الثلاثاء عند منتصف الثلاثمئة نقطة أساس ثم قلصته في نفس اليوم إلى حوالي 325 نقطة أساس.

ويتولى ترتيب الإصدار مصرف أبوظبي الإسلامي وباركليز وسيتي جروب ودويتشه بنك وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني.