مقدمة 2-إعمار مولز تطلق صكوكا عند الحد الأدنى للسعر الاسترشادي

(لإضافة تفاصيل)

دبي 11 يونيو حزيران (رويترز) - جمعت مجموعة إعمار مولز -وهي وحدة مراكز التسوق لإعمار العقارية بدبي- 750 مليون دولار اليوم الأربعاء من أول إصدار لها لسندات إسلامية (صكوك) وتمكنت من خفض تكلفة الصفقة نظرا للإقبال القوي من المستثمرين.

واجتذبت الصكوك التي يبلغ أجلها عشر سنوات طلبات اكتتاب بأكثر من 5.4 مليار دولار وهو ما يظهر الجاذبية المتنامية للاستثمار في المنطقة مع تعافي اقتصادها من تداعيات الأزمة المالية وفي ظل معاناة أسواق ناشئة أخرى من مشكلات سياسية واقتصادية.

ومن المتوقع أيضا أن تبيع إعمار مولز - التي يعد مول دبي أحد أكبر مراكز التسوق في العالم استثمارها الرئيسي - ربع اسهمها في طرح عام عندما تدرج في سوق دبي المالي في وقت لاحق هذا العام.

وسعرت الشركة الصكوك عند معدل ربح 4.564 في المئة بهامش 182.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بحسب وثيقة من مديري إصدار رئيسيين للصفقة.

كانت إعمار مولز حددت السعر الاسترشادي المبدئي الثلاثاء حول 200 نقطة أساس لكن الهامش تقلص ثلاث مرات نظرا للطلب القوي.

ويظهر تسعير الصفقة أيضا أن إعمار مولز تستطيع الاقتراض بتكلفة أقل مقارنة مع الشركة الأم.

وتم التسعير في نطاق أضيق مقارنة مع صفقات لشركات مناظرة لإعمار مولز.