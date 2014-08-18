مصحح-مؤسسة إسلامية تصدر صكوكا بقيمة 790 مليون دولار الأسبوع المقبل
(لتصحيح الرقم في الفقرة الثالثة إلى 860 مليون دولار)
كوالالمبور 18 اغسطس آب (رويترز) - أفاد إشعار للبنك المركزي الماليزي أن المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة ستصدر سندات إسلامية قيمتها 790 مليون دولار الأسبوع القادم.
وتطرح المؤسسة صكوكا بقيمة 390 مليون دولار لأجل ثلاثة أشهر وصكوكا بقيمة 400 مليون دولار لأجل ستة أشهر في 25 أغسطس آب.
كانت المؤسسة طرقت السوق في يوليو تموز لإعادة إصدار صكوك قيمتها 860 مليون دولار بهدف سد نقص الأدوات المالية عالية الجودة والسيولة التي يمكن للبنوك الإسلامية تداولها لإدارة حاجاتها التمويلية للمدى القصير.
ومساهمو مؤسسة إدارة السيولة هم البنوك المركزية لإندونيسيا والكويت ولوكسمبورج وماليزيا وموريشيوس ونيجيريا وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية الذي مقره في جدة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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