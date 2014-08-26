وطنية أبوظبي: هيئة السوق توافق على بيع 60.53%

دبي 26 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة التأمين الإسلامي المدرجة في أبوظبي "وطنية تكافل" اليوم الثلاثاء إن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وافقت على بيع 60.53 بالمئة من الشركة إلى ام.بي يو.ايه.إي للاستثمارات وشركة شقيقة لها.

وقالت وطنية في إشعار للبورصة إن ام.بي يو.ايه.إي للاستثمارات ستستحوذ على 50 بالمئة وإن شركة المدينة للتأمين ستأخذ 9.53 بالمئة. ويشتري الطرفان معا ما مجموعه 90.8 مليون سهم.

وقالت وطنية في البيان إن مهلة الشراء تنتهي في 24 فبراير شباط موضحة أن موافقة هيئة السوق لا تعني التزام المشترين بتنفيذ الصفقة. ولم تذكر تفاصيل مثل سعر البيع أو الطرف البائع.