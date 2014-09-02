دبي الإسلامي يستبعد الاستحواذ على حصة مسيطرة في بنك اندونيسي

كوالالمبور 2 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي عدنان شلوان اليوم الثلاثاء إن البنك استبعد السعي للاستحواذ على حصة مسيطرة في بنك بانين الشريعة وإن خططه تقتصر على زيادة حصته في المصرف الاندونيسي إلى 40 بالمئة من 25 بالمئة حاليا.

وكان دبي الإسلامي أكبر المصارف الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة اشترى 2.42 مليار سهم في بنك بانين الشريعة الإسلامي المدرج بالبورصة في يونيو حزيران في أول دخول له إلى أسواق جنوب شرق آسيا.

وقال شلوان على هامش مؤتمر في كوالالمبور إن حصة دبي الإسلامي في بانين الشريعة "تبلغ حاليا 25 بالمئة ونريد رفعها إلى 40 بالمئة. وينتهي الأمر عند هذا الحد." ولم يكشف شلوان عن إطار زمني لرفع الحصة.

وكان بنك دبي الإسلامي قال في مايو أيار إنه يأمل بزيادة حصته إلى 40 بالمئة قبل نهاية العام على أن يستخدم سيولته في تمويل شراء الأسهم.