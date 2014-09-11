مقدمة 1-مسؤول: الشارقة لا تعتزم العودة قريبا لسوق السندات

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من مارتن دوكوبيل

دبي 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مدير مكتب إدارة الدين في الشارقة توم كوسوارا لرويترز اليوم الخميس إنه لا نية لدى الإمارة حاليا للاستمرار في إصدار السندات رغم الطلب الكبير الذي زاد على عشرة أمثال حجم أول إصداراتها من السندات الإسلامية (الصكوك) الذي تبلغ قيمته 750 مليون دولار.

ومع أن الشارقة ثالث أكبر إمارة بدولة الإمارات تعمل على تطوير قطاعي السياحة والصناعات التحويلية فإنها تفتقر للموارد النفطية التي تحوزها أبوظبي والجاذبية التجارية التي تتمع بها دبي.

وقال كوسوارا "لا ننوي العودة إلى أسواق المال في المدى القصير."

وقال "وضعنا هيكل (إصدار الصكوك) كإصدار مستقل. سارت العملية على ما يرام ... لذا إذا كانت استراتيجيتنا تسمح فنحن على ثقة كبيرة في قدرتنا على القيام بالأمر في المستقبل."

وأشار إلى عدم وجود أي خطط فورية لإعداد برنامج للإصدارات.

ولم تحدد الحكومة حتى الآن فيما ستستخدم العائد من الإصدار لكن كوسوارا قال إن الهدف هو إعادة هيكلة ديون اقترب موعد استحقاقها إلى جانب ديون قديمة لا تتماشى مع شروط التسعير الحالية. وقال إن تغطية النفقات في الميزانية هدف آخر.