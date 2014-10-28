دي.آي.اف.سي دبي تلتقي بالمستثمرين لإصدار صكوك دولارية

دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لشركة دي.آي.اف.سي للاستثمار اليوم الثلاثاء إن الشركة تنوي عقد لقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت ابتداء من يوم الخميس وذلك بخصوص الإصدار المحتمل الذي سيكون مقوما بالدولار وبالحجم القياسي.

وبحسب الوثيقة فوضت الشركة - وهي المشغل التجاري للمنطقة المالية الحرة في دبي - بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك نور وستاندرد تشارترد لبيع الصكوك.

كانت دي.آي.اف.سي قالت في سبتمبر أيلول إنها تسعى لجمع ما يصل إلى 700 مليون دولار عن طريق إصدار سندات إسلامية تستخدم حصيلتها لإعادة تمويل ديون قائمة وتوفير السيولة لاستثمارات في البنية الأساسية.