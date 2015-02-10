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مصرف أبوظبي الإسلامي يعتزم طرح صكوك ثانوية في ماليزيا

Tue Feb 10, 2015 7:35am GMT
 
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10 فبراير شباط (رويترز) - ينوي مصرف أبوظبي الإسلامي أكبر مصرف إسلامي في الإمارة اصدار صكوك في ماليزيا لدعم رأس المال في أول طرح للبنك في سوق الدين الإسلامي في جنوب شرق آسيا.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني رام ريتينجز أنها منحت تصنيفا أوليا ‭‭AAA‬‬ و‭AA1‬ للإصدار المقترح من الصكوك الرئيسية والثانوية. لكنها لم تكشف عن حجم الطرح والعملة المقوم بها .

وفي الشهر الماضي قال مصرف أبوظبي الإسلامي انه سيرفع قاعدة رأس ماله لدعم النمو المستقبلي سعيا لتعزيز الاحتياطيات بعد فترة من النمو الكبير في عمليات الإقراض.

وفي عام 2012 أضحى مصرف أبوظبي الإسلامي أول بنك إسلامي يصدر صكوكا مستدامة من الفئة الأولي في صفقة بقيمة مليار دولار في حين تجاوز الطلب عليها 15 مليار دولار.

وتدفع لوائح بال 3 التي تطبق بشكل تدريجي حول العالم البنوك الخليجية للبحث عن سبل لزيادة رأس المال.

وفي الشهر الماضي جمع بنك دبي الإسلامي مليار دولار من خلال صكوك مستدامة وامس الاثنين قال بنك قطر الدولي الإسلامي إنه سيطلب موافقة المساهمين على جمع ثلاثة مليارات ريال (825 مليون دولار) من خلال إصدار صكوك من الفئة الأولي. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 