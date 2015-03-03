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الشارقة الإسلامي يلتقي المستثمرين بشأن إصدار صكوك محتمل

Tue Mar 3, 2015 8:34am GMT
 
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دبي 3 مارس آذار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار أن مصرف الشارقة الإسلامي ينوي عقد لقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت بدءا من يوم الخميس وذلك قبيل إصدار صكوك دولاري محتمل بالحجم القياسي.

وفوض البنك الإماراتي مصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الهلال وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي وبيت التمويل الكويتي للاستثمار وستاندرد تشارترد.

ولا يقل حجم الإصدار القياسي عادة عن 500 مليون دولار.

وتعقد لقاءات المستثمرين في آسيا وأوروبا وقد يعقب ذلك القيام بإصدار حسبما تمليه أوضاع السوق. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 