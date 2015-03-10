مرتبون: الشارقة الإسلامي يسعر صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار
دبي 10 مارس آذار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار للصكوك لمصرف الشارقة الإسلامي أن البنك قام اليوم الثلاثاء بتسعير الصكوك البالغة قيمتها 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات.
وأشارت الوثيقة إلى أنه جرى تسعير السندات الإسلامية عند 110 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بمعدل ربح قدره 2.843 بالمئة.
وجاء التسعير النهائي عند الحد الأدنى لنطاق السعر الاسترشادي الصادر في وقت سابق اليوم والذي يزيد أو ينقص خمس نقاط عن 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وكشفت وثيقة سابقة من مرتبي الإصدار أن قيمة طلبات الاكتتاب في الإصدار بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار.
ويتولى ترتيب إصدار الصكوك مصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الهلال وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي وبيت التمويل الكويتي للاستثمار وستاندرد تشارترد. ويأتي بيع الصكوك بعد عقد سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين في آسيا وأوروبا. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
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