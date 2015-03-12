مصادر: رأس الخيمة تفوض بنوكا لترتيب إصدار للصكوك في ابريل

دبي 12 مارس آذار (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الخميس إن إمارة رأس الخيمة فوضت أربعة بنوك لترتيب اجتماعات مع مستثمرين من أجل إصدار محتمل لصكوك مقومة بالدولار بحجم قياسي.

كانت ثلاثة مصادر أبلغت رويترز في وقت سابق هذا الشهر أن من المتوقع أن تنجز الإمارة صفقة قبل نهاية ابريل نيسان.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما لأن المعلومات غير معلنة إن رأس الخيمة التي تتمتع بالتصنيف (‭‭A‬‬) من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيفات الائتمانية فوضت مصرف الهلال وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني لترتيب الإصدار.

ولم ترد دائرة المالية في رأس الخيمة على الفور على طلب من رويترز للتعقيب.