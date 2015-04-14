مرتبون: بنك نور يلتقي مستثمرين قبل طرح صكوك محتمل

دبي 14 أبريل نيسان (رويترز) - ذكرت وثيقة لمرتبي اصدار صكوك أن بنك نور الإسلامي ينوي بدء لقاءات مع مستثمرين في الدخل الثابت بدءا من يوم الجمعة المقبل من أجل طرح محتمل لأول اصدار صكوك.

ويلتقي البنك مع مستثمرين من الشرق الأوسط واسيا واوروبا. وتملك كل من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي القابضة حصة في بنك نور.

وذكرت الوثيقة ان اللقاءات قد يعقبها طرح صكوك مقوم بالدولار بالحجم القياسي خلال العام الجاري وفقا للظروف في السوق. وعادة ما تعني إصدارات الحجم القياسي أنها لا تقل عن 500 مليون دولار.

واختار بنك نور بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي للطرح وبنوك الهلال وسيتي جروب ودبي الإسلامي والامارات دبي الوطني وكيو انفست وبنك الشارقة الإسلامي كمرتبين للطرح حسب الوثيقة.